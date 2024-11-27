ميقاتى: ملتزمون ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ونبدأ مسيرة إعادة إعمار لبنان

إيمان حنا

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، فى مؤتمر صحفي عقده بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، أن لبنان ملتزم بكافة بنود الاتفاق ونؤكد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بمندرجاته كافة لاسيما في ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني.

وإن الحكومة اللبنانية وإذ تثني على دور "اليونيفيل" تشدد على التزامها قرار مجلس الأمن 2749 لاسيما لجهة التنفيذ الكامل للـ1701 والوقف التام للأعمال العدائية وتحقيق الإستقرار على الخط الأزرق.



أضاف ميقاتى ، نحن مع أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وعلى امتداد الوطن لدعم حضورهم الاجتماعي وتحصين صمودهم بكل ما أوتيت الدولة من قوة وسنواكب أوضاعهم و نعمل مع المجتمعات الصديقة لإعادة الإعمار وتحقيق عودتهم الكريمة إلى مناطقهم .



إنه يوم جديد تطوى فيه مرحلة من أقسى مراحل المعاناة التي عاشها اللبنانيون ونحن اليوم أمام موقف تاريخي ووطني ونتبصر حلولاً للوضع المأسوي الذي نعيشه، وسنبدأ مسيرة الألف ميل لإعادة إعمار ما تهدم، واستكمال تعزيز دور المؤسسات الشرعية وفي طليعتها الجيش الذي نعلق عليه الآمال العريضة في بسط سلطة الدولة على كل مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب الجريح.



