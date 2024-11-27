مش بس الأعصاب.. فوائد لـ فيتامين ب غير معروفة

كتبت مروة محمود الياس

الفيتامينات مكمل هام لصحة الإنسان وصحة جسمه وعضلاته وأعصابه وتكامل وظائف أجهزته، وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فان فيتامين ب هو أشهر أنواع الفيتامينات التي اشتهرت بقدرتها ووظيفتها على تعزيز القدرات العصبية، وتحسين حالة أعصاب الجسم وعظامه، ولكن هل تقف فوائد هذا الفيتامين الهام عند هذا الحد؟!

يجيب التقرير مؤكدا على أن فيتامين ب له الكثير من الأنواع والأشكال، فهناك ب 6 وب 9 وب 12 وب 2 وغيرها الكثير، تلك الأنماط المختلفة من أنواع فيتامين ب تجعل فائدته أوسع وأفضل لكل أنحاء الجسم حتى العقل.

تابع التقرير موضحا أن فيتامين ب يمكنه أيضا أن يلعب دورا هاما في تحسين الذاكرة وتعزيز القدرات الإدراكية، وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام، لذلك هو أحد أنواع الفيتامينات التي يمكن من خلالها السيطرة على تشتت الانتباه والضعف العام في الذاكرة والضعف أيضا في قدرات المخ والعقل.

يعمل فيتامين ب على تحسين قدرات العقل في التفكر والتذكر والانتباه والفهم والاستيعاب، كما أنه يحسن من نقل الإشارات العصبية من وإلى المخ وبالتالي تحسين حركة الإشارات وتعزيز صحة الدماغ والقدرات العقلية.

يحسن أيضا من مهارات العقل في حل المشكلات والتخلص من العقبات الفكرية والتفيكر بشكل مثالي وذكي، احصل على فيتامين ب من مصادره الطبيعية فهو من أكثر الفيتامينات المتواجده في اغلب أنواع الفاكهة والخضراوات واللحوم،ولكن احصل عليه أيضا إذا كنت تحتاج إلى هذا الأمر وفقا لرؤيه الطبيب من خلال المكملات الغذائيه بحد اقصى 1000 مايكروجرام يوميا كنسبة آمنة.