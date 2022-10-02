دراسة: كورونا تتسبب فى تغيير شخصيات البشر وزيادة التوتر

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة، عن أن فيروس كورونا غيّر شخصيات البشر، وقال باحثون أمريكيون إن البالغين الأصغر سنًا أصبحوا أكثر عرضة للتوتر وأقل ثقة بأنفسهم، بسبب تأثير جائحة كورونا على العالم أجمع، بحسب ما نشرت جريدة الجارديان البريطانية.

واستطاع علماء النفس العثور على صلة بين الأحداث المجهدة الجماعية، مثل فيروس كورونا، وتغير الشخصية، ويبدو أن شيئًا ما يتعلق بالخسائر التي تم التعرض لها أو ببساطة العزلة الاجتماعية الطويلة قد أحدثت تأثيرًا على البشر.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، التي قادتها البروفيسور أنجلينا سوتين من كلية الطب بجامعة ولاية فلوريدا: "أصبح البالغون الأصغر سنًا أكثر تقلبًا وأكثر عرضة للتوتر، وأقل تعاونًا وثقة، وأقل تحفظًا ومسؤولية".

واستخدم الباحثون تقييمات شخصية من 7109 شخصًا مسجلين في دراسة فهم أمريكا عبر الإنترنت والتي تكررت في أوقات مختلفة قبل وأثناء الوباء.

تم إعطاء المشاركين اختبار شخصية مستخدم على نطاق واسع يقيس خمس سمات - العصبية، والانبساط، والانفتاح ، والموافقة، والضمير.

المشاركون ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 109 ، خضعوا لاختبارات ما قبل الجائحة، في وقت مبكر وبعد ذلك في الوباء، بمتوسط ثلاثة اختبارات لكل مشارك.

خلال المرحلة الأولى من الجائحة (مارس إلى ديسمبر 2020)، كانت الشخصية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض طفيف فقط في العصبية مقارنة بما قبل الجائحة.

اقترح الباحثون أن هذا قد يرجع إلى أن كورونا "قدم سببًا" لمشاعر القلق وتقليل احتمالية إلقاء اللوم على تصرفاتهم.

اقترحت الدراسة أن الانخفاض في العصبية قد اختفى بحلول النصف الثاني من الجائحة (2021-2022) ، وتم استبداله بانخفاض في الانبساط والانفتاح والضمير مقارنة بشخصية ما قبل الجائحة.

أظهر البالغون الأصغر سنًا أكبر التغييرات ولم يكن لدى المجموعة الأكبر سنًا تغييرات كبيرة في السمات.

وفقًا للمؤلفين ، تميل الشخصية إلى أن تكون أكثر مرونة لدى البالغين الأصغر سنًا وقد يكون للوباء أيضًا تأثير سلبي أكبر على هذه الفئة العمرية.

قال سوتين: "على الرغم من أن الوباء كان مرهقًا للجميع ، إلا أنه عطّل المهام المعيارية في سن الرشد الأصغر سنًا ، مثل المدرسة والانتقال إلى العمل والعلاقات الاجتماعية والمتطورة".