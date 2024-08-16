من الملح للسكر للثلج.. اعرف أسباب الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة

كتبت مروة هريدى

يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام بمثابة إشارة من أجسامنا إلى أن هناك شيئًا مفقودًا في نظامنا الغذائي، إن فهم هذه الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنواقص التي قد تشير إليها يمكن أن يساعدنا في اتخاذ خيارات غذائية أفضل، وفقًا لموقع "تايمز أوف أوف انديا".

فيما يلي.. 7 رغبات شائعة في تناول الطعام ونقص الفيتامينات المحتمل الذي يسببها:



الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة



قد تشير الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة إلى نقص المغنيسيوم، ويعد المغنيسيوم مهمًا للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك وظائف العضلات والأعصاب، والتحكم في نسبة السكر في الدم، وصحة العظام، وقد يعاني ما يصل إلى 80% من الأشخاص من نقص المغنيسيوم، ولمكافحة هذا النقص، أضف الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي، مثل الخضراوات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.

اشتهاء الحلويات



قد يكون النقص في الكروم مرتبطًا بالرغبة الشديدة في تناول الحلويات، ويساعد الكروم في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال تعزيز عمل الأنسولين، ويمكن أن يؤدي نقص هذا المعدن إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكر، حيث يسعى جسمك إلى الحصول على الطاقة بسرعة، لذلك تناول الأطعمة الغنية بالكروم مثل البروكلي والعنب والبطاطس والثوم واللحوم الخالية من الدهون لتثبيت مستويات السكر في الدم.

الرغبة في تناول الأطعمة المالحة



في حين أن معظم الناس يحصلون على الكثير من الملح في وجباتهم الغذائية، فإن الرغبة الشديدة في تناوله يمكن أن يشير في بعض الأحيان إلى نقص الصوديوم، وخاصة في الأفراد الذين يتعرقون بشكل مفرط أو يتناولون بعض الأدوية، حيث إن الصوديوم ضروري للحفاظ على توازن السوائل ووظائف الأعصاب.

الرغبة الشديدة في تناول الجبن



قد يكون الشغف بتناول الجبن أو منتجات الألبان الأخرى علامة على نقص الكالسيوم، ويعد الكالسيوم ضروريًا لصحة العظام ووظائف العضلات ونقل الإشارات العصبية، وعزز تناولك للكالسيوم من خلال منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن، أو اختر مصادر غير الألبان مثل الحليب النباتي المدعم والخضراوات الورقية.

الرغبة الشديدة في تناول اللحوم الحمراء



قد تشير الرغبة الشديدة في تناول اللحوم الحمراء إلى نقص الحديد، ويعد الحديد ضروريًا لإنتاج الهيموجلوبين، الذي يساعد في نقل الأكسجين في الدم، ويعتبر النساء والأطفال وأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قائمًا على النباتات هم أكثر عرضة لنقص الحديد، قم بزيادة تناول الحديد من خلال أطعمة مثل اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والعدس والفاصوليا والسبانخ، يمكن أن يؤدي إقران الأطعمة الغنية بالحديد بمصادر فيتامين سي إلى تعزيز امتصاص الحديد.

الرغبة الشديدة في تناول الثلج



إن الرغبة الشديدة في تناول الثلج ومضغه، هي أحد الأعراض الشائعة لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وفي حين أن السبب الدقيق لهذه الرغبة الشديدة في تناول الثلج غير مفهوم تمامًا، فمن المعتقد أنها مرتبطة بحاجة الجسم إلى زيادة اليقظة وتقليل التعب، وهي أعراض فقر الدم، ويمكنك علاج هذا النقص بتناول الأطعمة الغنية بالحديد، وإذا لزم الأمر، تناول مكملات الحديد تحت إشراف طبي.

الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات



قد تكون الرغبة الشديدة في تناول الخبز والمكرونة والكربوهيدرات الأخرى مرتبطة بنقص السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية، ويمكن للكربوهيدرات أن تزيد من مستويات السيروتونين في الدماغ، مما يوفر دفعة مؤقتة للمزاج، ولتعزيز مستويات السيروتونين بشكل طبيعي، ركز على نظام غذائي متوازن يتضمن الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، إلى جانب الأطعمة الغنية بالبروتين