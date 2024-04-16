للحفاظ على صحة جسمك.. اعرف الوقت المناسب لتناول المغنيسيوم

كتبت مروة هريدى

المغنيسيوم هو معدن أساسي يشارك في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك وظيفة العضلات والأعصاب، وإنتاج الطاقة، وصحة العظام، ويتوفر المغنيسيوم بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ولكن يجب استهلاكه بالكمية المطلوبة يوميًا دون التقليل أو الإفراط بتناوله، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ويشير التقرير إلى أن الأمر الأكثر أهمية هو كيفية التأكد من امتصاص الجسم للمغنيسيوم الذي تستهلكه بكفاءة، وقد يعتمد ذلك على تحديد الوقت المناسب لاستهلاك المغنيسيوم الذى يرتبط ايضًا بعوامل مختلفة، بما في ذلك احتياجاتك الصحية ونمط حياتك وعاداتك الغذائية، وعلى الرغم من عدم وجود وقت أفضل محدد لاستهلاك المغنيسيوم، فإن فهم كيفية تفاعله مع إيقاعات الجسم والمواد المغذية الأخرى يمكن أن يساعد في تحسين امتصاصه وفوائده.

تناول المغنيسيوم فى الصباح

ويعد تناول الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم في الصباح أمرًا مثاليًا، حيث يمكن أن يوفر دفعة من الطاقة ويدعم الصحة العامةـ حيث يلعب المغنيسيوم دورًا حاسمًا في استقلاب الطاقة، لذلك فإن بدء يومك بالأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بالمغنيسيوم قد يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي لديك وتعزيز اليقظة والتركيز طوال اليوم.

تناول مكملات المغنيسيوم قبل التمرين

يمكن أن يساعد تناول المغنيسيوم قبل التمرين في دعم وظيفة العضلات وأدائها، حيث يساعد المغنيسيوم في تقلص العضلات واسترخائها، مما يجعله ضروريًا للحفاظ على وظيفة العضلات أثناء التمرين، وقد يساعد تناول المغنيسيوم قبل التمرين، سواء من خلال مصادر الغذاء أو المكملات الغذائية، في منع تشنجات العضلات وتقليل الشعور بالتعب ودعم الأداء العام للتمرين.

تناول المغنيسيوم مع الوجبات

تناول المغنيسيوم مع الوجبات يمكن أن يعزز امتصاصه واستخدامه من قبل الجسم، خاصة الوجبات التي تحتوي على البروتين والدهون الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تضمين بعض الأطعمة الغنية بشكل طبيعي بالمغنيسيوم، مثل الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، إلى وجباتك لتحقيق أقصى فائدة.

تناول مكملات المغنيسيوم قبل النوم

تناول المغنيسيوم قبل النوم قد يعزز الاسترخاء ويحسن نوعية النوم، حيث ثبت أن المغنيسيوم يدعم دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية في الجسم عن طريق تعديل الناقلات العصبية المشاركة في تنظيم النوم.