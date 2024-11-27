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صرف معاشات ديسمبر 2024 فى هذا الموعد.. التفاصيل

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 10:40 ص
صرف معاشات ديسمبر 2024 فى هذا الموعد.. التفاصيل صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من الأحد المقبل أول الشهر، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

 

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق ومنها وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أى التاريخين أقرب.

 







هيئة التأمين الاجتماعى

معاشات ديسمبر

موعد صرف معاشات ديسمبر 2024

شروط صرف المعاشات

موعد صرف معاش ديسمبر 2024

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