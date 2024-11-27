رعاية الأيتام تحت رقابة "التضامن".. خطوات جادة لضبط دور الرعاية وحماية الأطفال

كتب مدحت وهبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير أوجه الرعاية للأطفال داخل دور الايتام والتصدى لأى مخالفات من شانها تلحق ضررا بالأطفال ،حيث تتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذى قد تم تدشينه مؤخراً لتلقى شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ رؤية الوزارة في تحقيق أعلى معدلات الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية الاجتماعية، وذلك تحقيقاً للمصلحة الفضلى للفتيات في ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014، وفي ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولاً للتحول في الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي قد قررت غلق دار هضبة الخير لرعاية الأيتام بنات بالجيزة لسوء رعاية البنات وإعادة توزيع البنات علي دور رعاية مناسبة