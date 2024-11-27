غدا آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على تأشيرات حج الجمعيات

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي من خلال المديريات التابعة بالمحافظات المختلفة في تلقى طلبات أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم 1446هـ - 2025م، حتى آخر موعد غدا الخميس، حيث يتقدم الشخص الراغب في أداء الحج بطلب إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المسجل بعضويتها، وتقوم الجمعية بتجميع طلبات الأعضاء الراغبين في أداء فريضة الحج، وإرسالها إلى مديرية التضامن التابعة لها لتسجيل البيانات على بوابة الحج المصرية ومراجعة البيانات للتأكد من صحتها.

عقب انتهاء موعد تلقى طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الاهلية لأداء فريضة الحج هذا الموسم سيتم مراجعة كافة البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صحتها قبل اجراء القرعة الالكترونية، لاختيار الفائزين، كما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي مشرف لكل 46 حاجًا.