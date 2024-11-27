حصاد الطب 2024 عالميا.. تجارب تبشر بالأمل حول لقاح جديد للملاريا

كتبت فاطمة خليل

شهد عام 2024 سلسلة من التجارب العلمية واللقاحات التي يحاول العلماء ابتكارها للوقاية من الأمراض المختلفة، ومن بين هذه اللقاحات التي عمل عليها العلماء هذا العام لقاح الملاريا.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" أظهر باحثون في المركز الطبي لجامعة لايدن والمركز الطبي لجامعة رادبود في هولندا سلامة وفعالية واعدة للقاح الملاريا المخفف في تجربة سريرية صغيرة.

ووجدت الدراسة أن لقاح الملاريا الجديد المعدل وراثيًا، والمعروف باسم GA2، أدى إلى استجابة مناعية جيدة ووفر فعالية وقائية ضد عدوى الملاريا.

على مستوى العالم، لا تزال الملاريا تشكل تحديًا صحيًا كبيرًا، حيث يتم الإبلاغ عن أكثر من 200 مليون حالة سنويًا ونحو نصف مليون حالة وفاة، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية.يؤثر المرض على الأطفال الصغار والنساء الحوامل، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استراتيجيات تطعيم أكثر فعالية واستدامة.

تقدم لقاحات الملاريا الحالية حماية متواضعة قصيرة المدى، ويعزز لقاح الملاريا المناعة من خلال تعريض الجهاز المناعي لمجموعة أوسع من المستضدات.

خضع المشاركون لثلاث جلسات تطعيم بفاصل 28 يومًا، كل منها تشمل التعرض لـ 50 بعوضة مصابة بالطفيليات المعنية أو غير مصابة في حالة مجموعة الدواء الوهمي. بعد ثلاثة أسابيع من التطعيم النهائي، تعرض جميع المشاركين لعدوى الملاريا البشرية الخاضعة للرقابة لتقييم الفعالية الوقائية.