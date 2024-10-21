مصر خالية من الملاريا.. كل ما يجب أن تعرفه عن المرض بعد القضاء عليه

كتبت مروة محمود الياس

سلمت منظمة الصحة العالمية مصر شهادة خلوها من مرض الملاريا ، حيث أصبحت مصر "خالية من الملاريا"، وهو ما يعد إنجازًا هائلاً وضخمًا، خاصة لبلد عدد سكانه كبير ويتخطى الـ100 مليون مواطن، لنقضى تمامًا على هذا المرض العضال الذى أصاب الكثيرين منذ ظهورها.

أعراض الملاريا

الملاريا مرض خطير لا يمكن الاستهانة به، وهو ينتج عن لدغة بعوض مصاب بطفيليات مرضية، تلك القرصة قد تتسبب في الإصابة بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الحاملة للمرض ما يسبب الكثير من الأعراض المرضية الخطيرة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي.

تابع التقرير أن هذا المرض له فئات بعينها يمكن أن تكون أكثر عرضة للإصابة به مثل الحوامل والأطفال وكبار السن وضعاف المناعة.

ومن أبرز أعراضه أنه يتتسبب في

الإصابة بارتفاع حاد في درجة الحرارة في الجسم

الصداع الحاد وآلام الرأس

آلام العضلات الشديد

آلام في الصدر شديدة

تعب عام ووهن شديد

مشكلات حادة في التنفس

إسهال شديد

غثيان وقئ

الشعور بالقشعريرة الشددة في الجسم

التعرق الدائم

وقد يصاب البعض في مرحلة متقدمة بفقر الدم الشديد، فضلا عن إصفرار الجلد بشدة وهو ما يعرف باليرقان

علاج الملاريا

علاج الملاريا يتم من خللال الأدوية المكثفة التي تحتوى على مواد فعالة مثل الإرتيميسينين، وغيرها الكثير، وكانت الإجراءات الوقاية التي يمكن القيام بها عند انتشار الملاريا:

استخدام زذاذ الحشرات وطار الحشرات

وحماية الجسم بالملابس خاصة إذا كان البعوض منتشرا، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تحاول حماية الجسم من القرص

والملاريا يصنف مرضا خطيرا لا يمكن الوقاية من الإصابة به بسهولة، ومضاعفاته خطيرة مثل الإصابة بفقر الدم المنجلى، وقضاء مصر عيه لتصبح خالية منه إنجاز عظيم وكبير وحماية ووقاية لأجيال قادمة من هذا المرض العضال.