الصحة العالمية: السودان يطرح أول لقاحات للملاريا للوقاية من المرض اليوم

كتبت أمل علام

أطلقت وزارة الصحة الاتحادية، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات جافي، لقاحات الملاريا لأول مرة في البلاد اليوم لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال من هذا المرض القاتل.

ويأتي هذا الإطلاق بعد وصول أول شحنة من لقاحات الملاريا إلى السودان في أكتوبر الماضي، والتي تضم 186 ألف جرعة، وستبدأ عمليات التطعيم اليوم في المرافق الصحية في 15 منطقة بولايتي القضارف والنيل الأزرق، ليستفيد منها أكثر من 148 ألف طفل دون سن 12 شهرًا، وفي عامي 2025 و2026، سيتم تقديم اللقاح في 129 منطقة في جميع أنحاء السودان.

وقال الدكتور هيثم محمد إبراهيم عوض الله، وزير الصحة الاتحادي في السودان: "يمثل اليوم علامة فارقة مهمة حيث نقدم لقاح الملاريا في السودان. تعكس هذه المبادرة التزامنا القوي والثابت بمكافحة الملاريا وتصميمنا الجماعي على حماية أرواح أطفالنا من خلال التركيز على الحد من وفيات الملاريا بين الأطفال دون سن الخامسة، فإننا نتخذ خطوة حاسمة نحو تأمين مستقبل أكثر صحة وإشراقًا للجيل القادم. إن تقديم هذا اللقاح لا يعزز التزامنا بمكافحة الملاريا فحسب، بل يقربنا أيضًا من مستقبل لا يُفقد فيه أي طفل بسبب هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه. معًا، نمهد الطريق لسودان خالٍ من الملاريا".

الملاريا هي واحدة من أخطر الأمراض في العالم، حيث تقتل ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة كل عام في أفريقيا، ويسجل السودان أعلى معدلات الإصابة بالملاريا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​التابعة لمنظمة الصحة العالمية.



وفي عام 2023، قُدِّر عدد حالات الملاريا في السودان بأكثر من 3.4 مليون حالة، وأودى المرض بحياة ما يقدر بنحو 7900 شخص، على الرغم من أن حالات الإصابة والوفيات من المرجح أن تكون أقل بكثير من الأرقام الحقيقية بسبب الصراع المستمر وانهيار الاتصالات.

السودان من بين 16 دولة أفريقية، والأولى في منطقة شرق المتوسط ​​لمنظمة الصحة العالمية، التي أدخلت لقاح الملاريا، وهو إنجاز رائع في بلد يعاني من صراع مستمر. ومن المتوقع أن يقلل اللقاح الموصى به للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 12 شهرًا من دخول المستشفيات والوفيات بسبب المرض.

وقال شيلدون يت، ممثل اليونيسف في السودان: "إن الفرصة التي يوفرها إدخال اللقاح في برنامج التحصين الوطني هائلة. ويشكل هذا اللقاح أداة جديدة بالغة الأهمية في مجموعة أدواتنا لمكافحة وفيات الأطفال".

توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاحات الملاريا للوقاية من ملاريا المتصورة المنجلية (P. falciparum) لدى الأطفال الذين يعيشون في المناطق الموبوءة بالملاريا، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات معدلات انتقال المرض المتوسطة إلى المرتفعة.

المتصورة المنجلية هي طفيليات الملاريا الأكثر فتكًا.



في السودان، 89% من حالات الملاريا المبلغ عنها ترجع إلى المتصورة المنجلية و11% إلى المتصورة النشيطة, يوفر اللقاح حماية إضافية ضد الملاريا. يجب أن يتلقى الأطفال 4 جرعات للحصول على أفضل حماية.

ويجب على الأطفال الذين تم تطعيمهم الاستمرار في استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية أثناء الليل واتخاذ تدابير وقائية أخرى.

سيتم تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 18 شهرًا وفقًا لجداول مكونة من 4 جرعات للحصول على أفضل حماية ضد ملاريا المتصورة المنجلية.

وفي إطار إطلاق لقاح الملاريا في السودان، أصبح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 شهرًا مؤهلين للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح.