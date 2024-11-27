الصحة العالمية: إنجازات مصر فى القطاع الصحى يجب نقلها للعالم

كتبت أمل علام

قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، إن البعض يعتقد أن التطور الذى حدث خلال 5 سنوات فى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل بمصر تم خلال 50 عاما، وليس خلال 5 سنوات.



د نعمة عبد خلال المؤتمر

وأكد على هامش المؤتمر الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى اختتمت أعماله مساء أمس بالعاصمة الإدارية تحت شعار " نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، إن تجارب مصر في القطاع الصحى يجب أن تنقل إلى العالم ليستفيدوا منها ويحذو حذوها، فقد استطاعت أن تقضى على فيروس سى، وعلى الملاريا، وشلل الأطفال، وكان لها إنجازات في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وتقليل فرص الإصابة بسرطان الثدى، موضحا أن ما قامت به مصر في مجال الرعاية الصحية يعتبرا إنجازا كبيرا، خصوصا أن مصر بلد ذات كثافة سكانية عالية تصل لـ 107 ملايين، وليست من الدول مرتفعة الدخل.



رئيس جامعة عين شمس ومحمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى

وأشار إلى أن هذه الإنجازات التي شهدناها في مصر ليست مفاجأة علينا بل إنها إنجازات متوقعة، موضحا أننا هنا فى العاصمة الإدارية والتى تم بنائها خلال 5 سنوات أيضا ما يدل أن مصر قادرة على تحقيق أهدافها خلال فترة وجيزة، وذلك بسبب الإرادة السياسية والدعم السياسي والرؤية الواضحة.



د احمد تمارة استشارى القلب ومستشار وزيرة التضامن خلال المؤتمر

وأوضح، أن أهم عنصر في تحقيق هذه الإنجازات هو العنصر البشرى، والذى كان السبب في نجاح المنظومة الصحية ليس فقط أطباء ولكن الممرضين والعاملين الصحيين والاداريين، حيث إنهم يمثلون فريق عمل لتقديم خدمة متميزة في الفريق الواحد، موضحا أن كل واحد في الفريق له دور.

وأكد أن المستقبل واعد مع التوسع في مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى سيطبق على جميع المصريين في 2030، وسينقل الخدمات الصحية نقلة نوعية.

وقال إن قانون المسائلة الطبية سيحمى الطبيب والمريض، موضحا أن الدلائل الإرشادية التي أصدرها المجلس الصحى المصرى سيقلل كثيرا من الأخطاء الطبية وسيساعدنا كثيرا وسيصدر في الجلسة البرلمانية القادمة، موضحا أن الخطأ الطبي يحدث على مستوى العالم، مؤكدا أن الخطأ الطبي قد يحدث وإذا كانت هناك مشكلة لابد من سؤال الطبيب هل اتبعت الدلائل الإرشادية في العلاج أم لا، موضحا أن هذا القانون سيحمى الطبيب والمريض أيضا.

ويذكر أن المؤتمر افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، وعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل، وحضره عدد من الوزراء منهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والتي تم تكريمها خلال المؤتمر، ولواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحى المصرى، والدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد تمارة أستشارى أمراض القلب مستشار الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، وعدد من السفراء ومسئولى وزارة الصحة والسكان.