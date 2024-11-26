رئيس هيئة الرعاية الصحية: قدمنا أكثر من 57 مليون خدمة طبية فى 6 محافظات

كتبت أمل علام

قدم الدكتور أحمد السبكى رئيس الهية العامة للرعاي الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحى الشامل، خلال المؤتمر الخامس للهيئة، الشكر للرئيس السيسي على الإصلاح الصحي في مصر، تزامنًا مع مرور 5 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التغطية الصحية الشاملة.

وأكد، "فخور بكم جميعًا" والاستمرارية في العطاء أساس لتحقيق المزيد من التقدم والابتكار في المنظومة الصحية، مضيفا: قدمنا أكثر من 57 مليون خدمة طبية وعلاجية في 6 محافظات تطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة حتى الآن من خلال 328 منشآة صحية واستحداث 800 خدمة.



وأضاف: نفذنا أكثر من 33 ألف برنامج تدريبي لرفع كفاءة وتنمية مهارات الكوادر البشرية و79 بعثة للخارج ونستهدف تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات الجراحية والمتابعة الطبية عن بُعد الجينوم و60% من احتياجاتنا بالموارد الذاتية.



من جانبه أكد رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات: منظومة التغطية الصحية الشاملة إنجاز بارز يضع مصر في الصدارة والهيئة العامة للرعاية الصحية نموذج يحتذى به في التطوير والاستدامة ويُسلم رئيس الهيئة شهادة الاعتراف الدولي "الجائزة الذهبية" تقديرًا لإنجازاتها في مجالات الاستدامة الصحية والتوعية والمسئولية المجتمعية.



يذكر أن رئيس هيئة الرعاية الصحية قدم هدية تذكارية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وأهدى درع الهيئة لوزيرة التنمية المحلية تقديرًا لدعمهما المستمر في تحقيق نجاح وإنجاز منظومة التغطية الصحية الشاملة.



وتم تكريم عدد من المبدعين والمتميزين فى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، كما تم تكريم عائلة ديما وهى الطفلة التى تم علاجها داخل مستشفيات الهيئة، وقام الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرالصحة والسكان بتكريمها هى وعائلتها.



د خالد عبد الغفار ود احمد السبكى ود منال عوض