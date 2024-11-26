رئيس هيئة الرعاية الصحية: نهدف لتحقيق معايير عالمية في تقديم الخدمات الطبية

كتبت أمل علام

أكد الدكتور إحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن المؤتمر الدولي السنوي الخامس للهيئة يُعدّ مناسبة مهمة للاحتفاء بالتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الصحي الشامل، خاصة فيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف أن شعار الملتقى "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية" يعكس تطلعات الهيئة المستمرة في تحقيق معايير عالمية في تقديم الخدمات الصحية تطبق على كل المصريين ، وضمان التحسين والتطوير المستدام في المستقبل.

كما تقدم رئيس الهيئة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، للإصلاح الصحي في مصر، مشيدًا بإرادته وجهوده الملموسة التي جعلت من الإصلاح الصحي واقعًا على الأرض. كما توجه بالشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لمنظومة التغطية الصحية الشاملة ورعايته للمؤتمر للعام الثاني على التوالي، ما يعكس التقدير الكبير من قبل الحكومة للهيئة وعملها المستمر.

كما ثمّن رئيس الهيئة جهود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، مؤكدًا أن هذا يعزز من تقدم المنظومة الصحية في مصر ويحقق الفائدة للمواطنين. وفي السياق ذاته، ثمّن رئيس الهيئة جهود البرلمان وكافة الشركاء من قطاعات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن تضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية أسهم في تحقيق تقدم ملموس في تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة في المحافظات المستهدفة.

وأشاد بأعضاء مجلس إدارة الهيئة والجهاز التنفيذي وكافة أبطال الهيئة الذين يعملون بكل تفانٍ لتقديم أفضل الخدمات الصحية، مؤكدًا أن الاستمرارية في العطاء هي أساس تحقيق المزيد من التقدم والابتكار في المنظومة الصحية، قائلاً: "فخور بكم جميعًا".

كما وجّه رئيس الهيئة كلمة شكر لجميع المشاركين في الملتقى، معربًا عن تقديره العميق لمساهماتهم القيمة في إنجاح فعاليات هذا الحدث البارز، مؤكدًا أن الملتقى يمثل فرصة رائعة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المستقبلي في مجال الرعاية الصحية، مما يعكس الجهود المشتركة نحو تحسين الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.