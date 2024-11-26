نائب رئيس الوزراء: الرئيس قدم دعما لا محدودا لمنظومة التأمين الصحى الشامل

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خلال المؤتمر الخامس لهيئة الرعاية الصحية المنعقد حاليا بالعاصمة الإدارية، إنه كان حلم تحقق منظومة التأمين الصحى الشامل فى عام 2018، وبدأ عام 2019 ، موضحا، أن 5 سنوات فترة قليلة جدا على اطلاق مشروع التامين الصحى الشامل والذى يهدف لعلاج كافة المصريين، وخاصة فى بلد تعدادها 107 مليون فان التحدى كان صعب وفى ظل ظروف دولية واقتصادية.

وأضاف، إنه تم وضع قانون التأمين الصحى الشامل تزامنا مع إنشاء هيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الشراء الموحد لدعم وتعزيز وتحقيق هدف مشروع التامين الصحى الشامل ، موضحا انه تم انشاء المشروع وفقا لبرنامج زمنى محدد لدعم الرعاية الصحية.



وأكد، إن إنشاء منظومة التامين الصحى الشامل وتحويل النظام فيها الكترونيا تم فى فترة محدودة ، موضحا ، إن هناك دول نفذته خلال 10 سنوات، ولكن القيادة السياسية والدعم اللا محدود من الرئيس حقق هذا الهدف خلال 5 سنوات فقط لكى يغطى التامين الصحى الشامل كل المصريين.

وأضاف، إنه فعندما بدانا فى تنفيذ المرحلة الثانية فى 5 محافظات وهى دمياط وكفر الشيخ والمنيا ومطروح وشمال سيناء، عندما نزلنا لتقييم ما تحتاجه هذه المنظومة وعدد الأسرة التى تحتاجها وجدنا أنها تحتاج حوالى 10 الاف و500 سرير، وهذه المرحلة ستتكلف من منشات جديدة بالمرحلة الثانية تقدر بـ 115 مليار جنية.

وأوضح أن الاولويات اكثر بكثير مما تتصورون ونعمل على 1300 مشروع ولم تتوقف الدولة عن دعم القطاع الصحى سواء على المنشات فى المحافظات او على المبادرات الرئاسية ولكن التحدى فى البرنامج الزمنى وشغالين وعلى التطوير فى كل المجالات و نحن فى وزارة الصحة ودورها فى هيىة الرعاية تعتبر منظمة لهيئة الرعاية والاهتمام بالوقاية وهى جز، اصيل من الرعاية الصحية والوقاية ومنع الأمراض وفى مجتمع 107 مليون هناك دور كبير جدا لوزارة الصحة للوقاية ومنع الامراض بجانب تقديم الرعاية الصحية بالتعاون مع جميع المؤسسات والمستشفيات الجامعية وكل الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية وتحدى يحتاج الى شكر واشكر زملائى فى هيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة واشكر ما قدموه لديما من غزة مثل القصة الجميلة التى شاهدناها والموجود مثلها فى معهد ناصر واذا سمعتم ما عانوه سنقوم بتقديم الخدمة عن حب واشكر الموهبين على ما قدموه من عرض مسرحى من الاطباء.واشكر فريق العمل اللى قدموه على المسرح من الاطباء وهم اطباء موهوبين

و أعرب الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، عن سعادته بحضور المؤتمر السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الهيئة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين على مدار 5 سنوات، مؤكدا، أن المنظومة الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019 قد أثبتت نجاحها في تحسين الخدمات الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين، مما يعكس رؤية القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي.

وأشار عبد الغفار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها الجهة المنوطة بضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التغطية الصحية الشاملة، قد لعبت دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية في مختلف المحافظات، كما أكد على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الشراكات الدولية لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق الاستراتيجيات الطموحة التي تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية في كافة أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر إن فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تضمنت استعراض إنجازات الهيئة على مدار 5 سنوات من خلال أفلام وثائقية وعروض مسرحية، بالإضافة إلى العديد من التكريمات، وجلسات نقاشية، وتوقيع عدة بروتوكولات لشراكات واعدة واستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى صياغة مستقبل صحة مصر، وتعكس رؤية الهيئة نحو تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية وتعزيز مستقبل الرعاية الصحية في مصر بخطوات واثقة نحو العالمية.