اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات لمجدى شطة فى اتهامه بحيازة المواد المخدرة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 01:52 م
السجن المشدد 10 سنوات لمجدى شطة فى اتهامه بحيازة المواد المخدرة مجدى شطة
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لمطرب المهرجانات مجدي شطة غيابيا في اتهامه بحيازة مخدر البودر، فى منطقة المرج بقصد التعاطى، والسجن 6 سنوات للمتهم الأول.

وخلال نظر الجلسة تبين تغيب المتهم عن جلسة محاكمته، فالمتهم مخلى سبيله على ذمة القضية.

كان تمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر، بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس" وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 







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