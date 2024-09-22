اليوم السابع
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6 معلومات حول محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس بعد تغيبه عن أولى الجلسات

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:21 م
6 معلومات حول محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس بعد تغيبه عن أولى الجلسات مجدي شطة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة مجدي شطة، مطرب المهرجانات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس، ونرصد خلال هذه السطور 6 معلومات عن القضية.

- رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض على مجدي شطة يوم 7 مايو الماضي في المرج.

- ضبط رجال المباحث بحوزة شطة كمية من مخدر الآيس.

- كشفت التحريات أن حيازة "شطة" للمخدر بقصد التعاطي وليس الاتجار.

- قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مجدى شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه، وعرض صديقه المضبوط بصحبته على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

- تم تحديد أولى جلسات محاكمة مجدي شطة وصديقه اليوم الأحد، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية.

- تغيب مجدي شطة عن حضور أولى جلسات محاكمته بينما حضر المتهم الثاني.







مجدي شطة

محاكمة مجدي شطة

القبض على مجدي شطة

مطرب المهرجانات مجدي شطة

شطة




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