6 معلومات حول محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس بعد تغيبه عن أولى الجلسات

كتب بهجت أبو ضيف

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، أولى جلسات محاكمة مجدي شطة، مطرب المهرجانات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الآيس، ونرصد خلال هذه السطور 6 معلومات عن القضية.

- رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض على مجدي شطة يوم 7 مايو الماضي في المرج.

- ضبط رجال المباحث بحوزة شطة كمية من مخدر الآيس.

- كشفت التحريات أن حيازة "شطة" للمخدر بقصد التعاطي وليس الاتجار.

- قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل مجدى شطة بضمان مالى 10 آلاف جنيه، وعرض صديقه المضبوط بصحبته على الطب الشرعى لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

- تم تحديد أولى جلسات محاكمة مجدي شطة وصديقه اليوم الأحد، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية.

- تغيب مجدي شطة عن حضور أولى جلسات محاكمته بينما حضر المتهم الثاني.