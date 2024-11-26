محافظة الجيزة: إزالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بمنطقة أبو رواش الصناعية

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على رفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

وأكدت المحافظة في بيان لها، إزالة التعدى القائم على أرض ملكية الصرف الصحى بمنطقة أبو رواش الصناعية منطقة 26، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، وذلك استجابة للشكوى الواردة.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، شن حى الهرم حملة على المحلات الكائنة بشارع فاروق الحلو متفرع من ترعة السيسي المريوطية هرم لإزالة أى بروز وتعدٍ على خط التنظيم للمحلات والمنشآت التجارية بالشارع ورفع أي إشغالات متواجدة بالمنطقة.

وأشارت المحافظة إلى أنه تم إزالة شكوى المواطنين حول وجود طفح للصرف الصحى بجوار سلم الدائري حى الهرم وتم الدفع بالمعدات اللازمة لشفط المياه بالكامل وصيانة مصدر التسريب.

وقام حى العجوزة بفرش طبقة رمال يمين محور 26 يوليو أرض اللواء وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف للطريق، لتسهيل حركة سير المواطنين، استجابة للشكاوى الواردة في ذلك الصدد.

ونظمت الهيئة العامة للنظافة والتجميل حملة مكبرة بشارع المنحل من العروبة بالمريوطية بحي الطالبية وبشارع الاشول بمنطقة مشعل بحي الهرم لرفع كافة المخلفات المتواجدة خلف أرض استديو مصر، إذ تضرر السكان من تجمع المخلفات بها مع تنظيم فرق عمل دورية لمتابعه حاله النظافة بذلك القطاع وتحسين كفاءتها.