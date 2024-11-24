اليوم السابع
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محافظة الجيزة تعلن تركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري مشاة المطار بإمبابة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 06:16 م
محافظة الجيزة تعلن تركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري مشاة المطار بإمبابة تركيب مصاعد كوبري مشاه المطار بالمنيرة الغربية
كتبت - مرام محمد

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أناب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية، لافتتاح أعمال تشغيل المصاعد الكهربائية لكوبري مشاة المطار بشارع السودان، لخدمة مواطني حي المنيرة الغربية والعجوزة من المترددين عليه.

وجاء تركيب المصاعد الكهربائية بعد توجيهات محافظ الجيزة بالتخفيف على المواطنين خاصة كبار السن والطلاب وتسهيل صعودهم واستخدامهم لكوبري المشاة  في عبور السكة الحديد إلى شارع السودان من خلال حرم آمن دون أي معوقات.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي المنيرة الغربية بالمتابعة الدورية لحالة كوبري مشاة المطار والتأكد من كفاءته مع معاينة المصاعد الكهربائية بصفة مستمرة وإجراء الصيانات اللازمة لهم لضمان استدامتهم نظرًا لأهميتهم للمواطنين.

 


 







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