اليوم السابع
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الخميس، 07 نوفمبر 2024 10:29 م
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رئيس هيئة نظافة القاهرة يوجه برفع كفاءة الشوارع بحى الخليفة

الخميس، 07 نوفمبر 2024 09:57 م
رئيس هيئة نظافة القاهرة يوجه برفع كفاءة الشوارع بحى الخليفة رئيس هيئة نظافة القاهرة في حى الخليفة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد العميد وليد ابو النصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة أعمال النظافة بنطاق فرع الهيئه بحي الخليفة وفق خطة التشغيل اليومية لتحسين مستوى النظافه ليشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومه النظافه الجديدة.

وتابع، أعمال سيارات الشفط ومدي انتظام العمل وفق خطط الهيئه والمركزية للنظافه برفع مستوي الأداء من خلال تطوير شامل لأدوات التشغيل من خلال استخدام ميكنة المنظومة بسيارات ومعدات تناسب عملية و منظومة النظافة الجديدة في سرعة الأداء وتحسين مستوى النظافه في أقل وقت ممكن وأقل جهد باستخدام مكن شفط حديثه تساعد علي أداء المهمة بكافه أرجاء المنطقة الشمالية والجنوبية.


ووجه باستمرار العمل والمجهود المبذول من جميع العاملين بالمنظومة لاظهار القاهره بالمظهر الحضاري والجمالي مواكبه لما يتم من تطوير شامل بكافه ارجاء القاهرة
 







نظافة القاهرة

القاهرة

تطوير القاهرة



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