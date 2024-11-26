درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

كتبت - مرام محمد

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، إلى الأحد 1 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:



الثلاثاء 26 نوفمبر



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.



الأربعاء 27 نوفمبر



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.



الخميس 28 نوفمبر



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.



الجمعة 29 نوفمبر



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.



السبت 30 نوفمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.



الأحد 1 ديسمبر 2024



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.