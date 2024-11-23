اليوم السابع
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مديريات التعليم تعلن انطلاق تقييم شهر نوفمبر لصفوف النقل الأسبوع الجارى

السبت، 23 نوفمبر 2024 06:00 م
مديريات التعليم تعلن انطلاق تقييم شهر نوفمبر لصفوف النقل الأسبوع الجارى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

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أعلنت المديريات التعليمية والإدارات مواعيد امتحانات وتقييمات الشهر لصفوف النقل، موضحة أن التقييمات تنطلق الأسبوع الجارى حسب جداول امتحان الشهر، حيث أكدت المديريات على أهمية التزام جميع المدارس بمواعيد عقد الاختبارات طبقا للجداول، كما وجهت الطلاب بأهمية حضور وأداء التقييمات المطلوبة فى المواعيد، بالإضافة إلى أهمية تصحيح الامتحانات وإضافة درجاتها إلى أعمال السنة الطلاب.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل كالتالى:

- امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة.

- ثلاثة نماذج بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الأسبوع الأخير.

- عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.







وزارة التربية والتعليم

امتحان شهر نوفمبر

عقد امتهان شهر نوفمبر لصفوف النقل

موعد عقد الاختبار لصفوف النقل

موعد عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل



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