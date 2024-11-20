المديريات التعليمية: درجات تقييم شهر نوفمبر تضاف لمجموع الطالب

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية على أن درجات تقييم شهر نوفمبر تضاف لمجموع درجات الطالب فى نهاية الفصل الدراسى الأول، مضيفة أن درجات الطالب فى جميع التقييمات تؤخذ فى الاعتبار ويحاسب عليها الطالب ومن ثم حضور الطالب امتحان شهر نوفمبر الجارى المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل مهم، مضيفة أن امتحان شهر نوفمبر مخصص له 15% من درجات المادة لطلاب المرحلة الثانوية و5 درجات للطلاب من الثالث الابتدائى حتى السادس الابتدائي.

وأشارت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، إلى أن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2024،2025، تنطلق 11 يناير المقبل، فيما تبدأ إجازة نصف العام الدراسى للعام الدراسى 2025 يوم 25 يناير 2025، وتكون إجازة نصف العام لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 وتنتهى يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025 على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.