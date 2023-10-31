التعليم: تعريف أولياء الأمور بنتيجة تقييمات أكتوبر لصفوف النقل

وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بإحاطة أولياء الأمور بنتيجة تقييمات شهر أكتوبر لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى، وطمأنتهم بأنها تقييمات الغرض منها قياس مدى تقدم التلميذ ودعم نقاط القوة وعلاج نقاط الضعف، موضحة أنه يتم الاختبار فى حصة دراسية وعلى مستوى المدرسة بما لا يخل بنظام ومواعيد اليوم الدراسى بالمدرسة.

وحددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحانات شهر أكتوبر فى مادة العلوم للصفوف الابتدائية الرابع والخامس والسادس، للعام الدراسى الحالى 2023/2024، موضحة أنه يتم تخصيص زمن الاختبار جزء من الحصة نصف ساعة، مشيرا إلى أن درجة الاختبار 15 درجة تتضمن 3 أسئلة و8 مفردات كالتالي:

- السؤال الأول: موضوعى يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالى 6 درجات.

- السؤال الثاني: موضوعى يتضمن 3 مفردات ويتم تخصيص درجتين للمفردة الواحدة بإجمالى 6 درجات.

- المستوى الثالث: مقالى بسيط 2 مفردة ويتم تخصيص درجة ونصف للمفردة الواحدة بإجمالى 3 درجات.