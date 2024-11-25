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محافظة الجيزة تفتتح أسواق اليوم الواحد خلال أيام.. سلع غذائية بأسعار مناسبة

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 10:47 ص
محافظة الجيزة تفتتح أسواق اليوم الواحد خلال أيام.. سلع غذائية بأسعار مناسبة أسواق اليوم الواحد فى محافظة الجيزة خلال أيام
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، افتتاح أسواق اليوم الواحد، خلال أيام، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقالت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "صباح التجهيزات.. أهالي المحافظة على موعد بعد أيام من افتتاح أسواق اليوم الواحد".

وأضافت أن أسواق اليوم الواحد توفر السلع بتخفيضات كبيرة، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن عناوين الأسواق قريبًا.

ولفتت إلى أنه سيتم تنظيم الأسواق بأحياء الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وتستهدف أسواق اليوم الواحد توفير السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة، بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وتطرح الأسواق جميع السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه.

وتستهدف وزارة التموين بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية  تعميم تجربة السواق الواحد على مستوى الجمهورية بعد نجاح التجربة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

 

 







أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

السلع

أسواق اليوم الواحد في الجيزة

محافظة الجيزة



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