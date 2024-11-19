تنظيم أسواق اليوم الواحد فى 5 أحياء بالجيزة كمرحلة أولى.. اعرف الأماكن

كتبت – مرام محمد

تعد أسواق اليوم الواحد، واحدة من الأدوات الهامة، التي تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين، إذ نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إقامتها بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة والتجهيز لتعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

وتستعد محافظة الجيزة، لتنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء المحافظة قريبًا، لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن هذه الأسواق تساهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم الأسواق بأحياء الوراق، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

ويأتى مشروع سوق اليوم الواحد في إطار الجهود الحكومية المبذولة بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات العالمية لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي المستدام، إذ يطرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.