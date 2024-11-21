فرص عمل فى تخصصات مختلفة.. جهاز تشغيل الشباب بالجيزة يوضح شروط التقديم

كتبت – مرام محمد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل جديدة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بضرورة خلق فرص عمل مناسبة تلبى طموحات الشباب من أبناء المحافظة.

وأوضح الجهاز الوظائف المطلوبة وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

- مساعد فني إنتاج (المؤهل من إعدادية – السن من 19 إلى 35 سنة – ذكور فقط).

- أمن (المؤهل دبلوم وعالي – السن من 21 إلى 40 سنة – خبرة سنة على الأقل – ذكور وإناث).

- عمال خدمات وبوفيه (يجيد القراءة والكتابة – السن من 21 إلى 40 سنة – خبرة سنة على الأقل – ذكور وإناث).

- أمناء مخازن (المؤهل بكالوريوس تجارة – السن من 21 إلى 40 سنة – ذكور فقط).

- ويتر – باريستا – ستيوارد – محضر طعام – شيف (المؤهل من دبلوم – السن من 20 إلى 35 سنة – ذكور فقط).

- عمال إنتاج (المؤهل من ابتدائي إلى فوق المتوسط – السن من 18 إلى 35 سنة – ذكور وإناث).

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، إلى أنه يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه إلى مقر الجهاز الكائن بـ300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني، يوميًا من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 عصرًا، والاستفسار عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".