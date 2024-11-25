دراسة: فواتير عيد الشكر تصل لأدنى مستوى منذ 40 سنة مسجلة أرخص عشاء تاريخيا

كتبت ـ شيماء عبد المنعم

وجدت دراسة جديدة، أن تكلفة عشاء عيد الشكر انخفضت أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من القفزات القياسية في الأسعار في متاجر البقالة منذ جائحة كوفيد 19، وبدون التضخم، ستكون الأسعار هي الأدنى منذ الثمانينات، وقدرت تكلفة احتفالات العيد هذا العام، بمبلغ 58.08 دولارًا لعشرة أشخاص، أو 5.81 دولار للشخص الواحد، وفقًا لمسح وطني لأسعار البقالة، أجراه اتحاد مكاتب المزارع الأمريكية، وهي مجموعة ضغط تمثل ملايين المزارعين.

ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 5% عن العام الماضي، لكنه لا يزال يمثل زيادة بنسبة 19% منذ عام 2019، مما يشير إلى الحقائق الصارخة للتضخم على مدى السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك، عند تعديله وفقًا للتضخم، سيكون عيد الشكر هذا العام أكثر ملاءمة لمحافظ الأمريكيين مما كان عليه منذ عقود، حسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى.

وحسب التقرير: "إذا كان للدولار الخاص بك نفس القوة الشرائية الإجمالية للمستهلك في عام 1984 - قبل بداية هذا الاستطلاع مباشرةً - ستكون هذه وجبة عيد الشكر، الأقل تكلفة في تاريخ استطلاع عيد الشكر الذي أجراه AFBF على مدار 39 عامًا، وبطبيعة الحال، انخفضت القوة الشرائية للدولار الأمريكي بشكل ملحوظ منذ عام 1984، ففي عام 1984 الدولار كان يساوي نحو 3.04 دولار اليوم، وهذا يعني أن الدولار في ذلك الوقت كان قادراً على شراء أكثر من ثلاثة أضعاف ما يستطيع أن يشتريه الآن.



عشاء عيد الشكر

وإذا نظرنا إلى الأمد القريب، فإن الأمور تبدو أكثر تفاؤلا، وعلى الرغم من التضخم الذي بلغ حوالي 20% في وجبة عيد الشكر النموذجية على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد زاد متوسط أجور الأسر المعيشية بنحو 25 % خلال نفس الفترة، وفقا للبيانات الفيدرالية.

وذكر استطلاع AFBF أن "الأمريكي العادي يضطر أيضًا إلى العمل لساعات أقل لشراء نفس الوجبة مقارنة بالسنوات السابقة، واستمرت الأجور في النمو بشكل أسرع بعد جائحة كوفيد-19، حتى مع تباطؤ التضخم، ولأن متوسط ​​الأجور ارتفع بنسبة 4% من عام 2023 إلى عام 2024، فقد استغرق الأمر 9% أقل من وقت العمل لدفع ثمن عشاء عيد الشكر هذا العام".

ولم تكن المكاسب في الأجور متساوية بالنسبة لجميع العمال، كما أن التكاليف المرتبطة بالإسكان ورعاية الأطفال لا تزال تضغط على الأمريكيين، ومع ذلك، حتى مع انخفاض القدرة الشرائية للدولار، فإن بعض السلع في سلة المشتريات وصلت إلى أدنى أسعارها على المدى الطويل، حتى من حيث "سعر الدولار الحالي"، وفقا للمسح.

يتضمن عشاء عيد الشكر الكلاسيكي، 11 عنصرًا، كما هو محدد من قبل AFBF، وانخفضت أسعار سبعة من هذه المواد الغذائية هذا العام، بما في ذلك الديك الرومي، والبطاطا الحلوة، والبازلاء المجمدة، وصينية خضراوات من الجزر والكرفس، ومزيج فطيرة اليقطين، وقشور الفطائر، والحليب كامل الدسم.

وشهدت أسعار البطاطا الحلوة، والحليب كامل الدسم، أكبر انخفاض سنوي في الأسعار، بنسبة 26% و14% على التوالي، وانخفض سعر الديك الرومي، الذي يعد محور أي عيد شكر، بنسبة 6%، وهو ما وصفه المسح بـ"الشذوذ".

وبحسب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية حول تربية الديك الرومي، قام المزارعون بتربية 205 ملايين ديك رومي في عام 2024، بانخفاض 6% عن العام الماضي وأدنى مستوى منذ عام 1985، وعادة، يعني انخفاض عدد الديوك الرومية زيادة في السعر، لكن الطلب على الديك الرومي انخفض في عام 2024، فيما ارتفع سعر لفائف العشاء، والتوت البري الطازج، والكريمة المخفوقة، والحشوة المقطعة إلى مكعبات.

وفي حين ارتفعت أسعار التوت البري الطازج بنسبة 12%، عكست انخفاضًا بنسبة 18% في العام السابق، إلا أنها تظل عند أدنى مستوى لها منذ عام 2015، وقال التقرير إنه عند تعديلها وفقًا للتضخم، فإنها تقريبًا عند نفس مستوى الأسعار في عام 1987.