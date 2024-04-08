رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب القس يسري للبيطاش بالإسكندرية والاحتفال بعيد الشكر بكنيسة سيدي بشر

كتب: محمد الأحمدى

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في فعاليات احتفال عيد الشكر، بالكنيسة الإنجيلية بسيدي بشر، أمس الأحد، كما شارك في احتفال تنصيب القس يسري عيسى ورسامة شيوخ وشمامسة للكنيسة الإنجيلية بالبيطاش، وذلك بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، وعضو المجلس الإنجيلي العام، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا، والدكتور القس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، والقس أمجد ميخائيل، الراعي الشريك للكنيسة الانجيلية بسيدي بشر.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بالبيطاش على تنصيب القس يسري ورسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة كما عبر عن سعادته الكبيرة بمشاركته شعب الكنيسة الإنجيلية بسيدي بشر الاحتفال بعيد الشكر.

وأضاف: "أن التكامل والتكافل هو أساس الخدمة ومفهوم جديد للكرامة الإنسانية، والكنيسة الحقيقية تدرك أنها جسد المسيح عندما تتجاوز جميع الانقسامات والصراعات وهو المفهوم العميق للتماسك، وعلينا أن نعلم جيدًا بأن الاستسلام والرتابة والترهل الروحي يهدم الإرادة الروحية، وعمل الرحمة يبارك الشريعة لأن الإنسان هو الأساس وهو القصد من الحياة والخليقة. أصلي إلى الله أن يوقظ فينا الإرادة الروحية القادرة على التأثير والتغيير، وعمل الرحمة دون تمييز".