المديريات التعليمية توجه بتسجيل بيانات المعلمين للمشاركة بامتحانات الإعدادية

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بالاستعانة بمعلمي وموظفي التعليم الفني بالإدارات التعليمية للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 2024/2025، للاستفادة من خبراتهم وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، حيث وجهت بتسجيل جميع العاملين بمدارس التعليم الفني «زراعي - صناعي - تجارى - فندقى، على الموقع الالكتروني لبوابة التحول الرقمي لإعمال الشهادة الإعدادية على الرابط على التبويب الخاص بتسجيل مدارس التعليم الفني.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم الدخول على قاعدة البيانات للتسجيل بواسطة الرقم التعريفي والمسلسل للمدرسة ومراعاة طباعة الاستمارة الورقية الخاصة بذلك ومراجعتها ومطابقتها بسجلات شئون العاملين بالمدرسة واعتمادها من المدرسة واستيفاء البيانات بكل دقة وتسليمها إلى قسم التعليم الفني بالإدارة وتسلم مجمعة إلى لجنة إدارة الشهادة الإعدادية.

يتم تسجيل جميع العاملين بالمدرسة مع التأكيد على وظيفة مدير ووكيل المدرسة بالاستمارة وتسجيل الموانع القانونية، وفي حالة وجودها في الخانة الخاصة بذلك وارفاق المستندات الدالة على ذلك، ويتم متابعة التسجيل من قبل مدير عام الإدارة ومدير التعليم الفني الصناعي، ويتم التنبيه بتسجيل جميع العاملين بالإدارات التعليمية دون استثناء أحد.