الجيزة: حملات لمنع تقطيع خطوط السير بشوارع السودان وجامعة الدول العربية

كتبت - مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، بتكثيف حملات الرقابة على كل الطرق وخطوط سير سيارات السرفيس والنقل الجماعى للتأكد من التزام السائقين بالخطوط وعدم تحميل الركاب تعريفة أعلى من تلك المعلنة بالمواقف الرسمية.

وتنفيذًا لتلك التوجيهات، شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي عددًا من الحملات بنطاق شارعى (جامعة الدول العربية، السودان)، أسفرت عن ضبط 15 حالة تقطيع خط السير وتحصيل أجرة زيادة من الركاب.

وبقطاع حدائق الأهرام، تم شن حملة لضبط المخالفات شملت البوابات (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة)، تمكنت من حجز 4 سيارات غير مرخصين وضبط 40 حالة مخالفة لشروط الترخيص لتحميل ركاب بالأجر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية حالات مخالفة عن طريق منظومة الشكاوى الإلكترونية أو إرسال رسالة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة #محافظة_الجيزة، أو الاتصال على رقم طوارئ 114.



