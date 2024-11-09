اليوم السابع
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محافظة الجيزة تضبط مركبات سرفيس تقسم الطريق وغير ملتزمة بالتعريفة

السبت، 09 نوفمبر 2024 04:12 م
محافظة الجيزة تضبط مركبات سرفيس تقسم الطريق وغير ملتزمة بالتعريفة ضبط مركبات سرفيس تقسم الطريق وغير ملتزمة بالتعريفة
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى عدد من المواطنين المترددين على موقف السرفيس بمحيط مترو جامعة القاهرة من قيام سائقي الميكروباص خط فيصل بتقطيع خط السير وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة.

وقالت محافظة الجيزة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف رئيس جهاز السرفيس بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تلك السلوكيات والمخالفات.

وأضافت المحافظة أن جهاز السرفيس والنقل الجماعي برئاسة اللواء حازم لاشين، شن حملة مكبرة بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة، أسفرت عن ضبط عدد من سائقي الميكروباص غير الملتزمين، مشيرة إلى أنه تم سحب التراخيص الخاصة بهم مع تطبيق غرامة مغلظة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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