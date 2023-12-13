فوائد صحية للذرة تجعله طعاما مهما للشتاء

من علامات الشتاء وجود الذرة، فهو يعتبر وجبة خفيفة وصحية وقليلة السعرات الحرارية، فهو يمد الجسم بالكثير من الفوائد، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموقع healthshots

أكد التقرير، أن الذرة يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومنها الألياف والكربوهيدرات والبروتين، و فيتامينات A وB وC بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم، ولذا تناوله يمد الجسم بالعديد من العناصر التي يحتاجها بشكل يومي، ومن فوائده التي تحل علي الجسم التالي:

- يحسن صحة الجهاز الهضمي

- تعزز صحة القلب

-يمد الجسم بالطاقة

-يحسن صحة العين

-التخلص من الوزن الزائد

-الحفاظ علي صحة الجلد

-تقوية الجهاز المناعي

- الحد من الإصابة فقر الدم

الألياف الموجودة في الذرة تساعد بشكل ملحوظ في تحسن عملية الهضم وتعزز انتظام الأمعاء، كما أنه يحد من التعرض والإصابة بالإمساك.تحتوي الذرة على مضادات الأكسدة وتناوله يعمل على خفض مستويات الكوليسترول، ولذا فتناوله يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.لأن الذرة تحتوي علي الكربوهيدرات فهذا يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الراغبين بإمداد الجسم بالطاقة، والحيوية.تحتوي الذرة على اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة اللازمة لدعم صحة العين.لأنه غني بالألياف، فهذا يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة بعد تناولك له، وهذا يساعد في إدارة الوزن عن طريق تقليل السعرات الحرارية.لأن الذرة يحتوي علي مضادات الأكسدة والفيتامينات، فتساعد على الحصول على بشرة صحية، من المحتمل أن يمنع ظهور علامات الشيخوخة.الذرة غني بفيتامين سي، ولذا تناوله يعد جيدا لتقوية الجهاز المناعي.

تحتوي الذرة على الحديد وهذا الأمر يساعد في الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. وهو مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الحديد.