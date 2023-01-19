خبراء ينصحون بالابتعاد عن بعض الأطعمة فى الشتاء.. أبرزها الزبادى

كتبت رانيا عامر

يتناول العديد من الأشخاص بعض الأطعمة بكثرة خلال فصل الشتاء، اعتقادا منهم بأن تلك الأطعمة تساعد على مقاومة نزلات البرد، مثل الشوربة، لكن أوضحت بعض الدراسات أن هذه المأكلات لا تعود بأى نفع، بل تتسبب فى عدد من الأمراض والمتاعب، وذلك وفقا لما نشره موقع healthshots.

ويوصى خبراء الصحة بالابتعاد عن عدة أطعمة، خلال فصل الشتاء، رغم بعض مزاياها الغذائية، والسبب هو أنها غير ملائمة لطقس الموسم، مثل..

منتجات الألبان

تؤدى منتجات الألبان مثل الزبادى إلى زيادة كثافة المخاط الموجود فى جسم الإنسان، وهو أمر يزيد من معاناة الشخص المصاب بالبرد أو السعال.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الشخص الذى يكثر من منتجات الألبان فى هذا الفصل، معرض بشكل أكبر لنزلات البرد.

الخضراوات النيئة

الخضراوات غنية بالفيتامينات، وينصح الخبراء على مدار العام بأن تحرص على تناولها، لكن طريقة تحضيرها مهمة للغاية، ففى فصل الشتاء، ليس من الملائم أن تأكل الخضار غير المطبوخ.

وتحتاج أجسامنا إلى بذل طاقة أكبر حتى تهضم هذه الخضراوات النيئة، فى حين أننا نحرص في الشتاء على حفظ الطاقة وعدم هدرها قدر الإمكان.

وينصح الخبراء بتناول الخضراوات النيئة فى سلطات، وتفادى القلى فى الزيوت التي تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب.





فواكه الصيف

ترتبط بعض الثمار بفصل الصيف، وبالتالى فإن تناولها فى فصل الشتاء يعنى أنها محفوظة فى الثلاجات منذ وقت طويل، وهو أمر غير صحى، لذلك من الأفضل أن نبتعد عن بعض الفواكه، في فصل الشتاء مثل الفراولة والتوت، لأن وقتها الطبيعي هو الصيف.





المخبوزات والدهون

يؤدي تناول أطعمة ذات نسبة عالية من الدهون المشبعة إلى تراكم الدهون في جسم الإنسان، في حين لا يقوم الناس بجهد بدني كبير خلال فضل الشتاء بسبب البرد من أجل حرق السعرات الحرارية، وبالتالي فمن الأفضل أن نبتعد عن الأطعمة التي تحتوي على قدر عال من الدهون والكربوهيدرات والسكر.