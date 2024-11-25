أخبار مصر.. تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة والدولية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها، وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصري لا غير) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة التعليم توجه بتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة والدولية

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً إلى المديريات التعليمية، قائلة: ايماء إلى التعليمات المشددة الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور للمعلمين في كل المدارس الخاصة بجميع أنواعها، وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصري لا غير) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وزير الصناعة: تقنين وضع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة

كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه جاري العمل حاليا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة.

معلومات الوزراء: جهود مصرية لحماية آثارنا من العوامل الناتجة عن تغير المناخ

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري" استعرض خلاله تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري، وذلك من خلال التطرق لكيفية تأثير الظواهر المناخية المختلفة على المعالم الأثرية، ومدى اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بهذه القضية، وتحليل كيفية تهديد تغير المناخ والظواهر المصاحبة له للمناطق الأثرية على الصعيد العالمي، ثم الانتقال لتجربة مصر من خلال تناول التأثيرات المختلفة المهددة للتراث الثقافي والأثري المصري المتنوع، وكيف تعاملت الدولة مع تلك التهديدات، وما المناطق الأثرية التي تأثرت، وكيف تدخلت الحكومة لإنقاذها وحمايتها من تأثيرات تغير المناخ.

رئيس اتحاد الصناعات: الدولة حريصة على حل العوائق ودعم التصنيع

كشف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم تغير طريقة التعامل مع الصناعات المختلفة من خلال فكر جديد تقوم عليه من خلال مجموعة التنمية الصناعية التي تستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع.

الخارجية: مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة الاثنين القادم

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، عن عقد مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الإنسانية فى غزة بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية فى غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة" يوم الاثنين القادم .

محافظ البحر الأحمر يعلن العثور على ناجين من حادث غرق اللانش السياحى

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، العثور على بعض الناجين من حادث غرق اللانش السياحى "سى ستوري" فى منطقة الغدير بوادى الجمال، مؤكدًا استمرار عمليات البحث المكثفة بالتنسيق مع القوات البحرية والقوات المسلحة.

وزير الإسكان: إجراء قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم، إجراء القرعة العلنية لتخصيص 767 وحدة سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة، ضمن إعلان طرح 1645 وحدة بـ8 مدن، والتي سبق التقديم للحجز الفوري بها من خلال أجهزة المدن بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر الماضي.

وزيرة التضامن تقرر عودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بعودة جميع الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل إلى ممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كافة الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر الجاري. "العمل": 500 مليون جنيه سنويا لاشتراك العمالة غير المنتظمة بالتأمين الصحى تعكف وزارة العمل، خلال الفترة الجارية للإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية بالاشتراك مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين فى القطاع غير المنظم، حيث تعمل الوزارة على حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم ومنهم عمال التراحيل تمهيداً لمد الحماية الاجتماعية لهم ومتابعة تشغيلها وتنمية مهارتهم. رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية: دور مصر حاسم ومهم بالنسبة لقضيتنا أشاد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس، بالدور المصرى بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية الأسرى بشكل خاص، مؤكدا أن الدور المصرى حاسم ومهم وضرورى للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين. ‫الثروة السمكية: إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطى فى النيل بالمنصورة شهدت مدينة المنصورة حدثاً بيئياً واقتصادياً هاماً، حيث تم إلقاء مليون وحدة زريعة من سمك البلطي النيلي في مياه نهر النيل، ضمن جهود الدولة المصرية الرامية إلى تنمية الثروة السمكية والحفاظ على التنوع البيولوجي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لاستكمالاً لعمليات تنمية المصايد الطبيعية وإمدادها بـ الزريعة السمكية .

فصائل فلسطينية: أوقعنا 10 جنود للاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك شمال غزة

قالت فصائل فلسطينية إننا أوقعنا 10 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة تابعة لجيش الاحتلال وسط بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". طقس اليوم غير مستقر.. انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار واضطراب بالملاحة أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن طقس اليوم غير مستقر، يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وسقوط أمطار على شمال البلاد، ونشاط رياح، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

محمد صلاح: ليفربول لم يقدم عرضاً لتجديد عقدي حتى الآن