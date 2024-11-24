الأمطار مستمرة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

كتبت - مرام محمد

أوضحت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة من الأحد 24 نوفمبر 2024 إلى الجمعة 29 نوفمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الأحد 24 نوفمبر 2024

-طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر.

-انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (5:4) درجات على أغلب الأنحاء.

-نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح (50:40 كم/س) مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (85:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (6:4 م).

-اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (70:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (4:3 م).

-أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الإثنين 25 نوفمبر 2024

-نشاط رياح أحيانًا: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

من الثلاثاء 26 نوفمبر إلى الجمعة 29 نوفمبر 2024

-نشاط رياح أحيانًا: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

-أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.