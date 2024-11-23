اليوم السابع
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وزير التموين يتفقد مشروعات الوزارة والمنشآت التموينية بالغربية غدا

السبت، 23 نوفمبر 2024 11:45 ص
وزير التموين يتفقد مشروعات الوزارة والمنشآت التموينية بالغربية غدا الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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يجرى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غداً الأحد، جولة ميدانية بمحافظة الغربية، وتفقد المنشآت التموينية والمنطقة التجارية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزير على متابعة المشروعات التجارية والتأكد من توافر السلع للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة. يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.







وزير التموين

مشروعات وزارة التموين

جولة وزير التموين بالغربية

منافذ وزارة التموين بالغربية

منافذ المجمعات الاستهلاكية بالغربية



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