اليوم السابع
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هيئة الأرصاد الجوية: أجواء شتوية غدًا على أغلب الأنحاء ونشاط رياح وأمطار

الأحد، 24 نوفمبر 2024 09:08 م
هيئة الأرصاد الجوية: أجواء شتوية غدًا على أغلب الأنحاء ونشاط رياح وأمطار هيئة الأرصاد
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن أغلب الأنحاء تشهد، غد الإثنين، أجواءً شتوية، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع غدًا سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة ومناطق متفرفة من القاهرة الكبرى تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا فى القاهرة الكبرى 19 درجة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية، غد الإثنين، على البحر المتوسط.

وقالت الهيئة إن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 5 م) على السواحل الغربية.

وأضافت أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 م) على السواحل الشرقية.

 

 







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