أخبار مصر.. غدًا طقس بارد ورياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 19 والصغرى 14 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الإثنين 25 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..



الرئيس السيسى يشدد على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال فى "الضبعة النووية" وفقا للخطة الزمنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد. توجيهات رئاسية بتعزيز جهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.



رئيس الوزراء يوجه برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية فى أرض مطار إمبابة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير أرض مطار إمبابة شمال الجيزة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للاستثمار واستدامة المشروعات، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق للمتابعة والتخطيط، ومسئولي الجهات المعنية. ختام فعاليات التدريب المصرى السعودى "السهم الثاقب 2024" اختتمت فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب 2024" بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية والذى تم تنفيذه على مدار الشهر الجارى بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب. الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديلات قانون "سجل المستوردين" رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة النهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024، مع الدعوة لجلسة أخرى غدا الاثنين.

مصدر بـ"جهاز الاتصالات" ينفي صحة أسعار كروت الشحن المتداولة على مواقع التواصل

صرّح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول لم تشهد أي زيادة في السوق المحلية، موضحًا أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يوفر نفس الرصيد السابق بقيمة 70 جنيهًا. التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق التدخل السريع تحسبا للطقس السيئ وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جميع الأجهزة والتنفيذية والخدمية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التى شهدتها بعض المحافظات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، وذلك فى إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية ببدأ حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى على معظم محافظات الجمهورية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

الأمطار مستمرة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع