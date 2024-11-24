الأمواج تصل 5 أمتار.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة غدا بالبحر المتوسط

كتبت - مرام محمد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار اضطراب الملاحة البحرية، غد الإثنين، على البحر المتوسط.

وقالت الهيئة إن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 5 م) على السواحل الغربية.

وأضافت أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 50 إلى 70 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 م) على السواحل الشرقية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد الإثنين 25 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 15، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 15.