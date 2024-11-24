اليوم السابع
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ارتدوا ملابس الشتاء.. الأرصاد: استمرار الطقس السيئ وانخفاض الحرارة غدا

الأحد، 24 نوفمبر 2024 06:56 م
ارتدوا ملابس الشتاء.. الأرصاد: استمرار الطقس السيئ وانخفاض الحرارة غدا مداخلة الدكتورة منار غانم
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إننا مررنا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم محافظات شمال البلاد، ونشاط الرياح الذي يشعرنا بالبرودة خلال فترة النهار وفترات الليل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه من المتوقع غدا استمرار التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية خلال فترة النهار و14 ليلا، ودرجة الحرارة المحسوسة أقل بسبب نشاط الرياح.

 







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