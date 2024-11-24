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محافظة الجيزة تنبه المواطنين: لا تقتربوا من أعمدة الكهرباء أثناء وبعد الأمطار

الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:02 ص
محافظة الجيزة تنبه المواطنين: لا تقتربوا من أعمدة الكهرباء أثناء وبعد الأمطار حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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نبهت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" من عدم لمس أو الاقتراب من أي مصدر من مصادر الكهرباء أثناء وبعد الأمطار، خاصة أعمدة الإنارة وصناديق توزيع الكهرباء، وذلك بالتزامن مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد، اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء، موجهة بارتداء الملابس الشتوية أو اصطحاب جاكيت عند الخروج، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة وارتداء الكمامة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

 


 







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