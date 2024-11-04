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الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد عن أعمدة وأكشاك الكهرباء أثناء الأمطار

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 12:19 م
الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد عن أعمدة وأكشاك الكهرباء أثناء الأمطار حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والقيادة بهدوء أثناء الأمطار، تزامنا مع تعرض عدة مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية ومناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى لأمطار متفاوتة الشدة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ويشهد الطقس اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.







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