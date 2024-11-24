هيئة الأرصاد: القاهرة الكبرى تشهد الآن سقوط أمطار على مناطق متفرقة

كتبت - مرام محمد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن القاهرة الكبرى تشهد الآن سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 22 درجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد، مشيرة إلى أن البلاد تشهد، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4-5) درجات على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع نشاط رياح، على كافة الأنحاء تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، كما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من وجود اضطراب قوي على البحرين المتوسط والأحمر، لافتة إلى أنه وجب التنويه لتعطيل كافة الأنشطة البحرية يومي الأحد والإثنين، إذ يصل ارتفاع الأمواج على المتوسط من (4ـ6)م وعلى الأحمر (3-4)م.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري، تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.