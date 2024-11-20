محافظة الجيزة عن دعم خدمات الصرف الصحى بـ11 قرية محرومة: بشائر الخير لأهالينا بالصف

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن دعم خدمات الصرف الصحى بـ11 قرية محرومة بمركز ومدينة الصف، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت المحافظة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، "بشائر الخير لأهالينا بقرى مركز الصف.. دعم خدمات الصرف الصحى بـ11 قرية محرومة".

وأوضحت المحافظة أن القرى تشمل: (أبو عريضة، الإخصاص، كفر طرخان، غمازة الكبرى، نجوع العرب، الودي، عرب العيايدة، الجزيرة الشرقاء، المنشئ، أسكر، الديسمي).

يُذكر أن 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح في محافظة الجيزة، شهدت في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذ مئات المشروعات الخدمية الهامة، لتوفير واقع أفضل للمواطنين من خلال تغطية القرى بكافة الخدمات، وذلك بعد أن كانت تعاني فقرًا في الخدمات الأساسية.

وتنوعت أبرز مشروعات "حياة كريمة" في قرى مركزي الصف وأطفيح، ما بين مدارس، ووحدات صحية، ووحدات سكنية حضارية، ومراكز للخدمات الحكومية المتكاملة، ومجمعات زراعية، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، ورصف وتطوير ورفع كفاءة شوارع وطرق رئيسية.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من المشروعات المنتهية للخدمة، وعلى رأسها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لكونها تمس الحياة اليومية للمواطنين.