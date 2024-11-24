نائب محافظ الجيزة يشدد على رفع مستوى النظافة بقرية البليدة

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بـ قرية البليدة في مركز ومدينة العياط، لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأعمال التجميل، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، على استمرار رفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أولًا بأول.

ونبه على رفع معدلات تنفيذ مشروع الصرف الصحي لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة الفعلية طبقًا للجدول الزمني المحدد للمشروع.



وتفقد نائب المحافظ، أعمال تأهيل وصيانة سقف كوبري مزلقان القرية ومعبر المشاة والسور الخرساني بطول شريط السكة الحديد للفصل بين السكة الحديدية والكتلة السكنية للأهالي.

والتقى نائب المحافظ عددًا من أهالي القرية، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالقرية.

وأشار النائب إلى ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

واختتم نائب المحافظ، جولته، بتفقد مجلس المدينة لمتابعة نسب إنجاز ملف التصالح، مشددًا بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.



