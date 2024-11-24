اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتابع إزالة آثار الأمطار.. ويؤكد جاهزية التعامل مع التغيرات الجوية

الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:12 م
محافظ الجيزة يتابع إزالة آثار الأمطار.. ويؤكد جاهزية التعامل مع التغيرات الجوية استعدادات شركة مياه الشرب لأمطار اليوم
كتبت - مرام محمد

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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الجهود المكثفة التي تبذلها الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لإزالة آثار سقوط الأمطار التي شهدتها عدة مناطق بنطاق المحافظة اليوم.

وأكد المحافظ، تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين أو تشكل خطرًا على الطرقات والعمل بتنسيق كامل بين الفرق الميدانية وغرف العمليات التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ إلى الأماكن المتأثرة وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور دون عوائق.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتأكد من الجاهزية التامة لكافة المعدات واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتوزيعها في المواقع الحيوية والنقاط المعرضة لتجمع المياه موجها برفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المعرضة لتجمعات المياه وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة، والتواصل الفوري مع الجهات المختصة في حال وجود أي طوارئ أو حالات تستدعي التدخل، لضمان تقديم الدعم اللازم.

 


 







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