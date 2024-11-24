جولة وزير التموين بالغربية تكشف توافر السلع بمنافذ الوزارة وطرح منتجات بسعر مخفض

كتب مدحت وهبة - محمد طارق

تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير الحصة بمركز طنطا بمحافظة الغربية بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين واللواء علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات للغذائية واللواء خالد دياب رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة ، حيث يوفر المنفذ السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن خاصة بعدما نجح الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الثلاثة اشهر الماضية فى تعزيز المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية حيث تتجاوز فى المتوسط اكثر من 6 اشهر بجانب ايضا إطلاق سوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة .



وتأتي هذه الجولة ضمن تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لعدد من المشروعات التموينية في محافظة الغربية، بهدف متابعة سير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جولة وزير التموين بمحافظة الغربية بمنافذ الوزارة