وزير التموين يؤكد على أهمية تطوير الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية

كتب مدحت وهبة - محمد طارق

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية تطوير الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية لمواكبة احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في الإنتاج لضمان تقديم منتجات منافسة على المستوى العالمي.

وأشار الوزير إلى أن شركة طنطا للزيوت والصابون تعد نموذجًا ناجحًا لتكامل الصناعات الغذائية في مصر، حيث تسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، بالإضافة إلى دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة أداء الشركات الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

تُعد شركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين واحدة من الشركات الرائدة في مصر والعالم العربي في مجال صناعة الزيوت النباتية والسمن الصناعي والصابون بمختلف أنواعه، إلى جانب المياه الطبيعية والمنظفات الصناعية. كما تتخصص الشركة في إنتاج الأعلاف الحيوانية والجلسرين والأحماض الدهنية كمنتجات عرضية.

وتتميز الشركة بتقديم منتجات ذات جودة عالية تُلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، مما يساهم في تعزيز صادرات مصر من المنتجات الغذائية والتصنيعية.

منتجات متنوعة تلبي احتياجات السوق

تتنوع منتجات الشركة لتشمل الزيوت الغذائية: بكافة أنواعها لتلبية احتياجات الأسر المصرية والمصانع والسمن النباتي والشورتنج: منتجات أساسية للطهي وصابون التواليت والغسيل: بأنواعه المختلفة، مثل الصابون السائل لليدين والحمام والمنظفات والشامبو بما في ذلك شامبو الشعر ومنظفات متعددة الاستخدامات، مثل ملمعات الزجاج، منظفات الحمامات، ومعطرات الجو والمياه الطبيعية: منتج يُلاقي رواجًا في السوق المحلية.



وأعلنت الشركة عن خططها المستقبلية التي تشمل تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المنتجات، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الخارجية. كما تهدف الشركة إلى تعزيز استخدام الموارد المحلية في التصنيع بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات ودعم الاقتصاد المصري.