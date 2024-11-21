بتخفيضات تصل 30%.. غدا افتتاح سوق اليوم الواحد فى حلوان

كتب مدحت وهبة

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجات والسلع فى سوق اليوم الواحد بأسعار مخفضة من 20 إلى 30% بجانب توفير شركات القطاع الخاص السلع، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة غدا الجمعة سوق اليوم الواحد بمدخل كورنيش حلوان لتوفير السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة.

وعلى مدار الأيام الماضية افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية سوق اليوم الواحد في محافظة الإسكندرية ومدينة نصر بمحافظة القاهرة حيث توفر الوزارة السلع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، كما توفر وزارة التموين المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية بجانب أيضًا توفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن على البطاقة وهو 50 جنيها شهريا حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع على بطاقات التموين.



